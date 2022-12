Ceccarini: «Inter-Napoli, pressione tutta sui nerazzurri! Una sconfitta…»

A TMW Radio, Niccolò Ceccarini analizza il match tra Inter-Napoli in programma il 4 gennaio. Secondo il giornalista, la pressione della partita è tutta sulle spalle dei nerazzurri

INTER, PRESSIONE ALTA – Ecco l’opinione di Niccolò Ceccarini in merito al match tra Inter-Napoli in programma il 4 gennaio: «La pressione ce l’ha tutta l’Inter. Se l’Inter sbaglia questa gara, e sbagliare non vuol dire giocare male o con l’approccio sbagliato ma perdere, è chiaro che si ritorna a parlare di responsabilità di allenatore, società e giocatori. L’Inter se vuole dare un segnale deve portare a casa il risultato».