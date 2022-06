Ceccarini: «Inter, Dzeko sarà tenuto in stand-by in ottica Lautaro Martinez»

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, è intervenuto in collegamento su Tmw radio discutendo del mercato dell’Inter. In particolare, ha avanzato una sua possibile ipotesi di mercato che coinvolgerebbe Dzeko e Lautaro Martinez

STRATEGIE − Ceccarini dice la sua sul mercato dell’Inter: «L’Inter, oggi, sacrifica Milan Skriniar, prende Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Fa uscire Edin Dzeko e Alexis Sanchez, tiene Joaquin Correa. Se arrivasse però entro fine agosto un’offerta per Lautaro Martinez importante allora valuteranno bene. L’Inter terrà in stand-by la situazione legata a Dzeko. In caso di cessione di Lautaro Martinez, i nerazzurri sarebbero comunque coperti».