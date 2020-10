Ceccarini: “Eriksen, sondaggio Borussia Dortmund. La risposta dell’Inter”

Niccolò Ceccarini, noto giornalista, ha riportato un interessante retroscena su Christian Eriksen, nel consueto editoriale per “Tuttomercatoweb.com”. Il danese fatica ad imporsi sulla trequarti dell’Inter e le voci d’addio non smettono di ronzargli intorno. Il Borussia Dortmund ha provato ad inserirsi. I dettagli

SORPRESA – Eriksen via dall’Inter? È una suggestione strana, un pensiero da scacciare via perché invocherebbe un fallimento difficile da accettare nei confronti di un calciatore del genere. L’ex Tottenham ha diviso la piazza e gli addetti ai lavori, generando un ampio solco di dibattito intorno alle sue difficoltà di adattamento. Secondo quanto riporta il giornalista Niccolò Ceccarini, per Eriksen negli ultimi giorni “c’è stato un sondaggio del Borussia Dortmund. Il danese è un giocatore di primissima fascia e l’Inter in questo momento non ha alcuna intenzione di privarsene“. I nerazzurri hanno dunque chiuso la porta ad una possibile cessione. Antonio Conte vuole rilanciarlo sfruttandolo come arma tattica nell’immenso parco alternative di trequarti. Il matrimonio tra l’Inter ed Eriksen è destinato a durare ancora, ma il danese dovrà decisamente cambiare passo.

Fonte: Tuttomercatoweb.com