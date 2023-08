Ceccarini: «Calciomercato Inter, non ho capito la strategia. Ora Pavard»

Ceccarini cerca di capire come si sia mossa l’Inter in questo calciomercato, visto che diversi obiettivi sono saltati anche dopo le visite mediche (vedi Samardzic). Il giornalista, in attesa di novità sul fronte Pavard, spiega i suoi dubbi a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

LA DIFFERENZA – Niccolò Ceccarini ha perplessità sul calciomercato dell’Inter, a cominciare dal portiere: «La strategia non l’ho capita fino in fondo. Era Yann Sommer più Andriy Trubin, che volevano prendere a circa dieci milioni di euro più sei per Sommer. Pensavano a un investimento di questa cifra, poi hanno capito che per Trubin chiedevano più soldi e hanno deciso di farne un altro. Poi è saltato Lazar Samardzic e hanno cercato di chiudere una punta, adesso trattano Benjamin Pavard. L’Inter credo abbia fatto questa valutazione anche per motivi economici, certo Samardzic credo sia un grosso dispiacere: a quelle cifre era un affare».