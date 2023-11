Cavasin: «Le scelte di Inzaghi premiano. L’armonia favorisce l’Inter»

Alberto Cavasin apprezza l’operato di Inzaghi e spiega perché il suo lavoro sta aiutando l’Inter a livello di gruppo. Di seguito il pensiero dell’ospite di “Sportitalia Mercato”.

GRUPPO UNITO – Dopo Benfica-Inter Alberto Cavasin analizza l’atteggiamento della squadra di Simone Inzaghi: «Il primo tempo nell’Inter otto undicesimi erano nuovi. Si tratta sempre di gran professionisti che non hanno bisogno di tanto rodaggio, però hanno subito il Benfica e i gol. Ma la sostanza c’è, anche in panchina Abbiamo sempre detto che l’Inter è la più forte in campo coi primi 11 ma ha una rosa superiore a tutte le altre e lo ha dimostrato nel secondo tempo. Bene sotto l’aspetto del gioco ma anche dei singoli perché tutti hanno fatto una buona partita. Ma bene soprattutto dal punto di vista del gruppo. Quando l’allenatore sceglie di mettere in campo queste pseudo riserve e trova queste risposte l’unita del gruppo e l’armonia paga alla lunga perché non ci sono mai calciatori scontenti. Tutto questo favorisce la forza del gruppo e nei momenti difficili, che probabilmente verranno con qualche sconfitta, l’Inter ne verrà sempre fuori. Inzaghi crea sempre gruppo, non c’è mai stata una dichiarazioni in cui ha criticato società, acquisiti o calciatori. Alla fine il gruppo viene fuori al momento delle difficolta ed è quello che salva i risultati».