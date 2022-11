Causio: «Scudetto? Napoli favoritissimo! Ma Inter ed altre due ci credano»

Franco Causio, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che vede, al momento il Napoli avanti in classifica.

LOTTA – Franco Causio commenta così la lotta scudetto in Serie A: «Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, bisogna dire bravo a Spalletti che ha costruito una squadra coi fiocchi e alla società, i cui scouting hanno saputo trovare calciatori importanti. Ora il Napoli è favoritissimo, finora ha dato grandi emozioni in Italia e all’estero. Ma Juventus, Inter e Milan non sono fuori dalla corsa, devono crederci».

Fonte: Tuttosport – Luca Pozza