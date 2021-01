Causio: Â«L’Inter ha azzeccato tutto. Juventus, centrocampo inesistente!Â»

Causio: «L’Inter ha azzeccato tutto. Juventus, centrocampo inesistente!»

Hakimi – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Juventus, il giorno dopo la vittoria dei nerazzurri, Franco Causio, ex attaccante della Juventus, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha commentato la sfida vinta ieri dai nerazzurri e della prestazione dei bianconeri.

FINE CICLO – Inter-Juventus 2-0, ne ha parlato Franco Causio su “Radio Anch’io Sport”: «L’Inter ha azzeccato tutto. Un centrocampo bianconero che non è mai esistito e qualcosa non è andato. Antonio Conte ha vinto la partita tatticamente e sulla fascia sinistra della Juventus con Fabrotta e Ramsey. La Juventus in questo momento non ha un’identità a centrocampo, è un momento di confusione anche perché lo stesso Andrea Pirlo sta pagando l’inesperienza. Evidentemente sta finendo un ciclo però la società ha dei giocatori giovani importanti che devono crescere. Ieri anche Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata sono stati poco serviti e questo la dice lunga».

DIFFERENZA NETTA– Inter-Juventus, partita vinta dai nerazzurri soprattutto a centrocampo. Ne parla Causio: «Il centrocampo della Juventus ogni settimana cambia. È la spina dorsale della squadra. Tra l’altro mancavano uomini importantissimi tra i bianconeri. De Ligt in questo momento è uno dei migliori difensori del campionato, Chiellini e Bonucci non sono più gli stessi».

LOTTA SCUDETTO – Causio conclude dicendo la sua in merito alla lotta scudetto: «Juventus da scudetto? Deve trovare entusiasmo e attenzione alla UEFA Champions League e alla gara da recuperare contro il Napoli. Andrea Pirlo sta pagando del nuovo allenatore e qualcosa evidentemente sbaglia, i giocatori però devono dargli una grossa mano».