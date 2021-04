Cauet: «Napoli-Inter gara combattuta. Conte artefice di un ciclo»

Intervenuto ai microfoni di “Radio CRC” – durante il programma “Arena Maradona” – Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato

PARTITA COMBATTUTA – Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della sfida di domenica sera, sottolineando soprattutto quale sia la posta in palio ed elogiando anche il lavoro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Ecco la sua analisi: «Tra Napoli e Inter domenica mi aspetto una gara combattuta, gli azzurri si giocano la Champions League, mentre i nerazzurri lo Scudetto. Sarà una gara tra due squadre in salute. La scelta dell’Inter di affidarsi a Conte è stata azzeccata, non dimentichiamo che è lo stesso allenatore che ha dato inizio al ciclo della Juventus».