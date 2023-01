Cauet: «Milan visto col Sassuolo rafforza l’Inter! No rinuncia a Skriniar»

Benoit Cauet, nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter, vittoriosa sul campo della Cremonese. Un commento, inoltre, sulla questione relativa a Milan Skriniar

DERBY – Benoit Cauet parla a proposito di Inter e Milan, pronte a sfidarsi domenica prossima: «Il Milan visto oggi rinforza l’Inter prima del Derby anche se sappiamo che è una partita diversa in cui si gioca tutte. E tante volte chi sta peggio fa uscire quel qualcosa che ha dentro, bisogna stare attenti in questo tipo di partite. I rossoneri sono in difficoltà mentale, cercheranno di fare gruppo e di ricompattarsi per mettere in difficoltà la squadra che ora sta meglio ma fino a tre giorni prima, dopo l’Empoli era in crisi».

DIFFICILE – Cauet si esprime sulla questione Skriniar: «Io credo che un giocatore come Skriniar, che ha dimostrato valore assoluto, è un calciatore di cui l’Inter ha bisogno. Devi affrontare la Champions League, devi arrivare fra le prime quattro. Non può rinunciare a questo giocatore. Ha dimostrato la sua bravura, è uno dei leader della squadra e uomo importante dello spogliatoio. Non è perché adesso sei secondo va tutto bene, arriveranno la Champions League, la Coppa Italia. Hai bisogno di questo tipo di giocatori forti. È un mercato di riparazione, non come a giugno. Una situazione non semplice da gestire, problemi che ti porti avanti»