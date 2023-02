Cauet: «Lukaku ha un potere sugli altri! Il segnale principale di ieri dell’Inter»

Lukaku ieri ha segnato il suo secondo gol consecutivo, quello che ha deciso Inter-Porto all’86’. L’ex centrocampista Cauet, in collegamento con Radio Sportiva, celebra la ritrovata forma (anche realizzativa) del numero 90.

IL SEGNALE – Benoit Cauet è contento di come l’Inter sia riuscita a sbloccare la partita nel finale col Porto: «È positivo, perché alla fine con le opportunità che ha avuto è riuscita a fare questo gol. Ancora di più della vittoria credo che il segnale più importante l’abbia dato Romelu Lukaku, la giornata di ieri sera è stata molto positiva per l’Inter. Titolare? Se fa queste prestazioni di partenza c’è lui, poi Edin Dzeko dovrebbe essere quello che entra. Abbiamo visto tutti quello che è successo con Lukaku, adesso abbiamo visto che ha voglia e tanta carica per aiutare l’Inter a vincere le partite. Se Lukaku sta bene fisicamente è un giocatore che, col suo entusiasmo, detta tante cose ed è fondamentale. Ha un potere sugli altri per andare avanti: oggi possiamo dire che l’Inter ritrova quel Lukaku che voleva avere a inizio stagione».