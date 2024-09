Cauet: «Inzaghi? Le scelte parlano per lui! Solo un appunto da fare»

Dopo aver parlato nello specifico di due giocatori dell’Inter, Benoit Cauet analizza la gestione della rosa di Simone Inzaghi. L’ex nerazzurro è individua un piccolo neo del mister piacentino.

SCHEMA – Benoit Cauet dice la sua sul modus operandi di Simone Inzaghi all’Inter: «Speriamo che dopo questo periodo di Nazionali, in cui fortunatamente nessuno si è infortunato, di ritrovare subito la macchina per rodata che si era costruito prima della sosta. Anche se sappiamo che l’Inter ha mantenuto l’allenatore, una struttura di squadra simile all’anno scorso, quindi obiettivamente non è una sosta che ti cambia. Però a livello di ritmo e condizione atletica qualcosina ti può giocare contro. Polemiche sulla gestione di alcuni giocatori da parte di Simone Inzaghi? Dal punto di vista del minutaggio do ragione, nel senso che si vede un certo schema. È vero che mister Inzaghi è abbastanza ripetitivo e tante volte sembra che i cambi siano già predefiniti. Però alla fine, se analizziamo tutto quello che ha fatto da quando è arrivato all’Inter, il modo in cui gioca la squadra, l’identità e lo spirito che ha creato, vedi i ragazzi che si vogliono bene e la squadra esprime un bel gioco. Vuol dire che è l’Inter una squadra che funziona».

Inzaghi e le scelte nell’Inter: l’analisi dell’ex nerazzurro Cauet

ADATTAMENTO – Benoit Cauet su Radio Sportiva continua: «È vero che in certe partite purtroppo diventi anche prevedibile. Un anno ti va bene, vai in finale di Champions League, porti a casa lo scudetto. L’anno successivo ti conoscono e magari contro un Atletico Madrid, che solitamente si adegua alle altre squadre, diventa più complesso. È importante che in quelle partite lì, un po’ più chiuse, ci sia la capacità di adattarsi. Al di fuori di questo, le scelte di Inzaghi parlano per lui, perché l’Inter è tornata ad essere la numero uno in Italia e una delle big in Europa, esprimendo un grande calcio. La società ha permesso un mercato molto duttile e non a caso quest’anno si presenta ricca di ambizioni».