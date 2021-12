Cauet: «Con Inzaghi gioco più offensivo! Inter ha giocatore senza eguali»

L’Inter in vetta alla classifica, il rendimento dei nuovi acquisti e Barella sono tra i temi toccati da Cauet. L’ex centrocampista nerazzurro ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

GRANDE CALCIO – Benoît Cauet commenta così l’Inter di Simone Inzaghi: «Inter in testa alla classifica? Fa piacere. L’anno scorso hanno vinto lo scudetto, c’è un gruppo molto forte, la squadra e la società lavorano bene e i frutti si vedono in campo. Si vede la mano di Inzaghi, nel gioco, nella capacità della squadra di giocare un certo tipo di calcio diverso da quello di Antonio Conte, che aveva fatto benissimo. Con Inzaghi si vede un gioco più offensivo con caratteristiche diverse. Inter-Cagliari? Al di là del valore del Cagliari, l’Inter ha fatto un’ottima gara, ha avuto la palla dall’inizio alla fine, ha gestito bene i momenti, ha fatto gol ed è stata spettacolare. In questo momento l’avversario è in difficoltà».

CAMPIONI E NUMERI – Cauet analizza il rendimento dei nuovi acquisti dopo le cessioni eccellenti in estate: «Partenze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi? Sono partiti dei campioni, l’hanno dimostrato all’Inter, hanno fatto benissimo. Poi il calcio è fatto anche di numeri e quando una società ha bisogno di soldi bisogna vendere. Però quelli che sono arrivati piano piano si sono inseriti. Hakan Calhanoglu sta facendo benissimo, Denzel Dumfries comincia a capire sempre di più le situazioni e a fare vedere le sue capacità. Tutti i giocatori che sono arrivati, come anche Edin Dzeko che ha rimpiazzato alla grande Lukaku, sono entrati nel cuore degli interisti».

GIOCATORE UNICO – Cauet esalta Nicolò Barella, autentico faro del centrocampo dell’Inter: «Mio preferito a centrocampo? L’Inter ha un giocatore straordinario, penso che Barella sia il miglior giocatore in Europa nel suo ruolo. Non ce ne sono altri come qualità, tecnica, carisma, volontà e determinazione. È un giocatore completo e in Europa non ha eguali in questo momento. Antagonista? Ci sono tre squadre dietro e sono tutte in grado di competere fino alla fine. Milan, Napoli e Atalanta possono mettere in difficoltà chiunque e lotteranno fino alla fine del campionato con l’Inter per vincere questo scudetto».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Lorenzo Marucci