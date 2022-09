Cauet: «Inter vittoria mentale, Torino tosto! Ancora non usciti dal tunnel»

Benoit Cauet, a Tutti Convocati, ha parlato della vittoria dell’Inter ieri contro il Torino. Rete di Brozovic arrivata solamente nel finale. Vittoria che dà respiro alla squadra di Inzaghi

VITTORIA MENTALE − Le parole di Cauet dopo la vittoria dell’Inter nel finale: «Sulla parte mentale do un buon voto all’Inter perché il Torino è un avversario tosto soprattutto per il momento da cui veniva la squadra. C’era bisogno di una vittoria mentale. Il tunnel ovviamente non è ancora alle spalle, bisogna ritrovare gioco, i giocatori anche se questo è un segnale importante. Non deve essere il singolo episodio ma la volontà di avere lo stesso sforzo per poter raggiungere qualcosa di importante».