Cauet: «Inter ritrovi continuità! Onana-Handanovic? Il problema è un altro!»

Cauet commenta il momento dell’Inter. Il giovane allenatore si sofferma su alcuni giocatori nerazzurri. Poi analizza la situazione tra i pali. Secondo l’ospite di Radio Sportiva l’alternanza tra Onana e Handanovic non è il vero problema interista.

CONTINUITÀ – Kevin Cauet analizza la situazione dell’Inter. L’ospite di Radio Sportiva afferma: «I nerazzurri sono partiti con il freno a mano. Adesso c’è entusiasmo e questa è una settimana molto importante per confermare quanto visto ultimamente. L’Inter non ha problemi di qualità. Deve solo ritrovare mentalità, concentrazione e motivazione. Romelu Lukaku (vedi articolo) è un giocatore decisivo e un’arma per l’Inter. L’Inter nonostante quest’assenza ha saputo affrontare le varie competizioni con l’approccio giusto. Le problematiche non sono solo sull’aspetto offensivo. Nelle sconfitte subentrate l’Inter ha, spesso, segnato per prima. Questo significa che ha la capacità di andare in vantaggio. Piuttosto deve ritrovare la continuità nelle prestazioni. Edin Dzeko sta fornendo ottime prestazioni. Centrocampisti come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu hanno ritrovato una condizione fisica che aiuta la squadra».

SPIEGAZIONE – Cauet continua la sua analisi, individuando il vero problema dell’Inter. Il giovane allenatore dichiara: «Quello dell’alternanza tra André Onana (vedi focus) e Samir Handanovic è un tema interessante. Ricordo il gol di Paulo Dybala subito dall’Inter contro la Roma. L’attaccante era solo nell’area piccola, batte i difensori e poi al volo segna. Con Handanovic in porta che non fa il miracolo. La partita successiva, contro il Sassuolo, segna Davide Fattesi in un modo quasi uguale, con un cross dalla sinistra. Quella volta, invece, c’era Onana. Se i portieri in porta cambiano ma i nerazzurri continuano a prendere gol nello stesso modo, allora, forse, il problema non è veramente quello. Onana ha una capacità tecnica che è un’arma in più per l’Inter. Lui e Handanovic sono due portieri completamente diversi. Però la vera problematica è legata alla fase difensiva. Il portiere può essere una spiegazione ma non la spiegazione».