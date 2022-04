Cauet: «Inter la più attrezzata in Italia. Ritorno Lukaku? Subito. Dybala…»

Benoit Cauet, ex centrocampista nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it della corsa Scudetto con l’Inter favorita. Poi qualche considerazione di mercato su Lukaku e Dybala

CORSA SCUDETTO − Cauet ritiene la squadra di Inzaghi la più attrezzata: «L’Inter l’anno scorso aveva stravinto, quest’anno, a parte gli addii di Lukaku e Hakimi rimpiazzati bene con Dzeko e Dumfries, secondo me è la più attrezzata per andare fino in fondo, anche se il Milan ora è davanti. Fino a gennaio si poteva dire che l’Inter aveva fatto il suo anche se la difficoltà era all’inizio, con il cambio di alcuni punti di riferimenti importanti. Lukaku e Hakimi avevano fatto la differenza. Poi dopo gennaio è arrivato il periodo negativo, la squadra in difficoltà sotto il punto di vista fisico con prestazioni non all’altezza della situazione e con mancanza di lucidità. Il campionato è vivo quest’anno, con quattro squadre in lotta, almeno prima di Juventus-Inter. Credo l’Inter abbia grandi possibilità, anche grazie all’esperienza maturata».

RITORNO − Sul possibile rientro di Lukaku, così Cauet: «Lukaku lo riprenderei subito perché è un giocatore che ha fatto molto bene all’Inter. Se dovesse tornare, credo sarebbe accolto benissimo. Sarebbe anche un vantaggio perché conoscerebbe già i compagni e sarebbe subito pronto a reinserirsi. Lukaku servirebbe tanto, senza dubbi».

ARGENTINI − Infine, un’ultima considerazione di Cauet su Lautaro Martinez e Dybala: «Sono sempre stato un estimatore di Lautaro Martinez. Ha sempre fatto gol. Il suo momento di difficoltà lo metto più per il turnover che gli ha creato problemi. Ha sempre fame di gol. Dybala? E’ un campione assoluto, un giocatore di classe. È chiaro che bisogna capire il suo stato fisico, bisogna avere delle garanzie. Ha creato tanti problemi a sé e alla Juventus per questo motivo».