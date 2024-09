Cauet: «Inter ancora la più forte. Uno dei leader può ancora migliorare»

Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato delle qualità della squadra nerazzurra che può ancora vincere il campionato proprio come lo scorso anno. Poi, sempre nel suo intervento per Radio Sportiva, un commento anche su uno dei leader della squadra.

ATTREZZATI – Benoit Cauet elogia l’Inter, secondo lui ancora la miglior squadra del campionato. Specialmente per quanto fatto vedere nel pesante e convincente 4-0 contro l’Atalanta. Queste le sue parole sulla forza dei nerazzurri, ancora candidati principali alla vittoria dello scudetto: «Mi sembra la squadra più coerente e forte sulla carta. È ripartita allo stesso modo dello scorso anno e mi sembrano i più attrezzati per la vittoria del campionato. Sappiamo però che è solo l’inizio, altre squadre hanno cambiato tanto e sarà ancora tutto da vedere. Ma i nerazzurri hanno iniziato molto forte. Ma è anche una delle squadre migliori in Europa, stanno giocando molto, molto bene e i leader sono in forma».

Cauet punta tutto su uno dei leader dell’Inter: Barella e i gol

MIGLIORAMENTO – Da ex centrocampista, Benoit Cauet ha anche fatto il punto su Nicolò Barella, uno dei leader dell’Inter, che può ancora migliorare in un aspetto. Come, peraltro, ha già dimostrato di poter fare nella partita contro l’Atalanta. Questo il pensiero del francese, durante il suo intervento a Radio Sportiva: «Vorrei vedere anche un Barella ancora più protagonista, perché ha le qualità e le capacità per migliorare dal punto di vista del gol. E da questo punto di vista, secondo me quest’anno può fare davvero bene».