Cauet: «Inter, stessa alchimica della mia! Col Milan? Ecco il gioco da fare»

Benoit Cauet interviene a poche ore da Milan-Inter per raccontare alcuni aneddoti del proprio passato nerazzurro e spiegare le proprie sensazioni sull’importante derby.

LEGAME – Benoit Cauet riavvolge il nastro dei ricordi e intervistato da Sky Sport 24 dichiara: «L’Inter del 97-98? Eravamo tutti grandi campioni ma con la volontà di giocare insieme, di divertici e di provare a vincere tutte le partite. In questo siamo riusciti, abbiamo portato anche un trofeo molto importante. Il legame che aveva quel gruppo era molto particolare. Ci sono ancora dei contatti, abbiamo ancora la nostra chat. In tutto questo tempo abbiamo condiviso gli anni che passano ma anche i ricordi».

COMPAGNO – Benoit Cauet continua sul suo passato nerazzurro: «Per me correre con Zanetti al fianco in campo era facile (ride, ndr). Perché lui correva come un trattore, con grande forza e determinazione. Non aveva una grande parlantina però era uno che non con le parole ma con i fatti si faceva sentire. Era sempre disponibile a sacrificarsi e a dare un contributo importante alla squadra».

Dall’Inter del passato a quella del presente: le impressioni di Benoit

ALCHIMIA – Benoit Cauet, ancora: «Rivedo la stessa alchimia nel gruppo di Inzaghi? Secondo me sì, credo che la società ha lavoro molto bene e che questo gruppo creato da giocatori che hanno la volontà tutti insieme di giocare. In questi ultimi anni l’Inter ha giocato veramente molto bene, l’allenatore è stato molto bravo a mettere tutti i pezzi insieme. Ha trovato giocatori che si sono messi a disposizione e questo è frutto del lavoro che si mette in campo».

IL DERBY – Benoit Cauet prosegue: «Il derby è una partita sempre molto particolare, ancora di più a Milano. Era molto emozionante perché c’erano tantissime persone ad accoglierci e a supportarci. Io non ho mai vissuto un derby così, anche se Marsiglia-Paris Saint Germain era molto caldo. Milan-Inter era molto particolare, si sentiva tutta la settimana e i tifosi erano sempre dietro di noi, non ci mollavano mai. Poi San Siro è favoloso, puoi solo che goderti un momento così. Spero che stasera gli interisti potranno godersi la partita».

GIOCO – Benoit Cauet conclude sul derby: «Che gioco dovrà fare l’Inter stasera? Credo che dovrà fare semplicemente il suo gioco. Le possibilità sono grandi, la fiducia è importante. Però sappiamo che in un derby vale tutto e che dal Milan sicuramente uscirà qualcosa di diverso perché giustamente è in una situazione molto particolare stasera. Se l’Inter dovesse vincere farà la sua storia. I nerazzurri dovranno fare il loro gioco, come Inzaghi lo ha sempre impostato, con la stessa mentalità che ha sempre chiesto ai suoi giocatori. L’Inter cercherà di giocare la partita per segnare».