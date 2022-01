Cauet: «Gosens top player, Caicedo risorsa Inter. Scamacca e Frattesi…»

Benoit Cauet ha fatto il punto sul mercato dell’Inter con gli acquisti di Gosens e Caicedo. Poi qualche battuta anche sui futuri Scamacca e Frattesi in orbita nerazzurra

TOP PLAYER − Cauet non ha dubbi sul nuovo acquisto nerazzurro: «Gosens lo conosciamo da un paio di anni, all’Atalanta ha fatto benissimo. Si è rivelato un giocatore con un potenziale fisico e tecnico importante, come ce ne sono pochi in Italia. L’Inter sta prendendo un top player in quel ruolo e può alternarlo benissimo con Perisic. L’acquisto del tedesco permetterà ai nerazzurri di fare un ulteriore salto in avanti, in chiave scudetto rimangono i favoriti. Si tratta veramente di un’ottima operazione di mercato in quanto indebolisce una diretta concorrente come l’Atalanta; Gosens è stato fondamentale per i bergamaschi e so che era un prediletto di Gasperini».

RISORSA − Il pensiero di Cauet su Caicedo: «Caicedo è un pupillo di Inzaghi, è un giocatore che conosce benissimo. Alla Lazio è stato un giocatore determinante e nel reparto offensivo dell’Inter ci sta benissimo, perché è un calciatore completamente diverso da quelli che hanno in rosa. Come tipo di attaccante assomiglia in parte a Lukaku, i nerazzurri si ritrovano con una carta in più da poter sfruttare in determinate partite. Inoltre Caicedo nella Lazio è riuscito a segnare diversi gol negli ultimi minuti delle gare, risultando spesso decisivo per Inzaghi».

SCAMACCA − Per Cauet, il giovane può affermarsi in una big: «Per quanto riguarda Scamacca c’è tanta attesa su di lui, già da alcuni anni. Se ne parlava come un giovane veramente promettente. Ha fatto un po’ di fatica ed ha cambiato diverse squadre, ma finalmente nel Sassuolo è maturato molto e sta risultando decisivo. In Emilia ha trovato un’ottima connessione con l’ambiente, con la squadra e con Dionisi. All’Inter lo vedrei bene, sicuramente è un giocatore di prospettiva ed ha tutte la armi per arrivare ed affermarsi in una grande squadra».

FRATTESI − Ultima pillola di mercato di Cauet sul centrocampista: «Frattesi lo conosco benissimo perchè l’ho affrontato nel settore giovanile dell’Inter quando allenavo gli Allievi Nazionali, riuscendo anche a batterlo nella finale del campionato. In quella Roma oltre a lui c’era proprio Scamacca e c’era Marchizza. Davide è un giocatore che mi è sempre piaciuto, ha grande agonismo, corsa, forza e dispone di un ottimo tiro; è uno dei più promettenti nel suo ruolo. Al Sassuolo sta facendo un ottimo campionato ed anche lo scorso anno al Monza si era comportato benissimo. Ora si sta avvicinando anche alla Nazionale e per l’Inter sarebbe veramente un eccellente acquisto, essendo anche italiano. Ha tutti i mezzi e le caratteristiche che occorrono per stare in una grande squadra».

SCUDETTO − Infine, Cauet si è concentrato sulla lotta per il titolo: «L’Inter è in testa alla classifica, è una squadra tosta, gioca molto bene e segna numerosi gol. Esce da questo calciomercato ancora più forte. Sicuramente è la favorita, ma sappiamo che il campionato italiano è molto difficile, pieno di imprevisti. Il Milan, l’Atalanta, la Juventus ed il Napoli lotteranno fino alla fine».

Fonte: footballnews24