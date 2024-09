Cauet: «Frattesi può dirsi già un titolare! Zielinski? C’è da aspettare!»

Benoit Cauet dice sull’inserimento nell’Inter di Piotr Zielinski e dell’utilizzo di Davide Frattesi da parte di Simone Inzaghi. Di seguito l’opinione dell’ex nerazzurro su uno dei temi più dibattuti del momento.

GESTIONE – A pochi giorni dal ritorno in campo dell’Inter, Benoit Cauet su Radio Sportiva dichiara: «Ci sono tante competizioni e quindi ci sarà per forza una gestione degli uomini e delle forze fisiche. Da tifoso io non ho l’esigenza di vedere un undici titolare sempre con certi nomi, fino a che i giocatori si ritrovino e capiscano i meccanismi. Ma è chiaro che un allenatore debba decidere un undici suo, per dare più garanzie ai giocatori. Zielinski arriva in un momento in cui a centrocampo hai dei giocatori di grande spessore, che si conoscono già da tanti anni. C’è anche Frattesi, che non sta neanche lottando per un posto da titolare perché appena è decisivo. Quindi è già un titolare a modo suo. Zielinski porta qualità ma credo che per lui ci sarà un inserimento molto molto progressivo».

Da Frattesi e Zielinski a Lautaro Martinez, il parere dell’ex Inter Cauet

FIDUCIA – Benoit Cauet, poi, continua il suo intervento spiegando le aspettative sul capitano dell’Inter: «Lautaro Martinez ancora a zero gol? Ricordiamo che la partita col Lecce non l’ha giocata. Ha una responsabilità in più, sicuramente ci sono grandi attese su di lui ma c’erano anche l’anno scorso e due anni fa e non ha mai deluso. Io da tifoso sono molto fiducioso, penso che sia una stagione in cui ci sono tutti i presupposti per vederlo brillare di nuovo. Lo sta facendo anche in competizioni internazionali e per l’Inter è un grande vantaggio poter godere di un attaccante come lui».