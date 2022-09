Cattelan: «Morale Inter sotto i tacchi, due estati così influiscono. Mourinho…»

Cattelan interviene in collegamento su Rai 2, durante la trasmissione televisiva “La Domenica Sportiva”, in rappresentanza dei tifosi dell’Inter. Il conduttore, di fede nerazzurra, commenta la sconfitta della sua squadra del cuore nel Derby di Milano e parla del malumore generale intorno all’ambiente interista.

MORALE BASSO – Alessandro Cattelan, da vero cuore nerazzurro, prende parte alla trasmissione “La Domenica Sportiva” per dire la sua sull’Inter e sulla dura sconfitta subita nel derby contro il Milan. Ecco le dichiarazioni del conduttore televisivo, in diretta su Rai 2: «Un pochino, anche vedendo la partita di ieri (sabato, ndr), sì, l’Inter sembra un po’ implosa. Infatti, la preoccupazione più grande non è tanto quella di aver perso tre punti ma più che altro il peso che questi tre punti hanno sul morale della squadra. Numeri alla mano, il derby perso l’anno scorso è anche quello che poi alla fine ti ha fatto perdere lo scudetto. Quindi non è stato vissuto bene questo sorpasso. Questa era l’occasione per invertire le cose. C’era tanta aspettativa ed è andata male. Il morale dei tifosi è sotto i tacchi! Io spero che quello dei giocatori sia un po’ più alto e che possano ricominciare a far vedere quello che hanno fatto vedere negli ultimi anni». Sempre in merito al Derby di Milano, Cattelan commenta anche il mancato doppio giallo nei confronti del rossonero Theo Hernandez dopo l’episodio con Denzel Dumfries: «La decisione dell’arbitro credo che sia stata giusta. Poi, alla fine, non so neanche quanto avrebbe potuto cambiare la partita. Ma se ha visto così, va bene. Non sono queste le partite su cui fare le polemiche sugli arbitri». Aggiunge, con un velo di sarcasmo, Cattelan.

Cattelan, Inzaghi e gli allenatori passati dall’Inter

ALLENATORI INTERISTI – Cattelan, poi, invitato dal conduttore, fa un salto nel passato e ripensa agli anni di Antonio Conte all’Inter: «Parlare di vuoto credo che sia un po’ esagerato. L’Inter l’anno scorso con Simone Inzaghi ha fatto comunque una buona stagione. Con dei periodi in cui faceva un gioco veramente bello. E noi tifosi ci divertivamo allo stadio! C’è stata un po’ di confusione, come c’è stata anche quest’estate. Anzi, sono due estati che c’è. E credo che questo poi, alla lunga, influisca un po’ sul gruppo e sui giocatori. Però adesso parlare di vuoto mi sembra un po’ esagerato, dai». E a proposito di vuoti lasciati dagli allenatori, Cattelan si concede un simpatico commento anche su un altro ex tecnico dell’Inter. Ecco le parole del conduttore televisivo in collegamento su Rai 2: «Io ero tra quelli felici di rivedere José Mourinho in Italia, anche se non all’Inter. Godermi tre o quattro minuti del suo faccione ogni domenica è una cosa che comunque mi fa bene». Così ha parlato Cattelan di “Mou” poco dopo la brutta sconfitta con la sua Roma in casa dell’Udinese (vedi articolo).