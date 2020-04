Cattelan: “Inter, ti ho scordata: ora le partite non mi mancano”

“Tuttosport” riporta le parole di Alessandro Cattelan, conduttore televisivo e grande tifoso dell’Inter, che vive un distacco dal mondo nerazzurro.

CAMBIAMENTO – «E’ strano, lo ammetto, ma in questo momento le partite di calcio non mi mancano. Prima ero quasi “tossico” di un’applicazione che dava aggiornamenti continui sulla mia Inter. Ora invece non ci vado da circa 10 giorni. Sono sorpreso anche io ma meno male. Anche perché prima quando c’erano le pause della Nazionale alla squadra del cuore capitava di perdere per cui il ko durava due settimane. Le ultime dell’Inter sono state le sconfitte con la Lazio e la Juve per cui per fortuna non ci sto pensando».

Fonte: Marco Bo – Tuttosport