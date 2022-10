Cattelan: «Dybala? Sapevamo che ci avrebbe purgato. Inter, è complicata»

Dybala in estate poteva andare all’Inter, poi la Roma ha avuto la meglio e sabato ha segnato l’1-1 al Meazza, complice un gentile omaggio del poco reattivo Handanovic. Cattelan, in collegamento con Supertele su DAZN, era sicuro che l’argentino avrebbe segnato.

PERIODO DURO – Alessandro Cattelan non è certo contento, da tifoso, per quanto avviene all’Inter: «La mia vita da interista è complicata dal 1989. Ci sono stati momenti di gioia e pesanti, questo è uno complicato. Il -7 dall’Udinese? Ci ha sfondati, ci ha messi sotto. Mentre con la Roma non abbiamo fatto niente di che ma loro anche meno, ed è un periodo sfortunato perché le cose vanno male in maniera enorme, l’Udinese ci ha messo sotto su tutti i fronti. Sulla corsa, sulla tecnica: abbiamo sofferto e perso meritatamente. Rimpianti per Paulo Dybala? Fare i conti coi soldi degli altri è sempre strano. Dybala a zero faceva gola a tutti, poi noi sapevamo andando allo stadio che ci avrebbe purgato dopo la telenovela di quest’estate. È un super campione, non ha fatto tantissimo ma quello per vincere sì».