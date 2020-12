Catania, ex ds Bonanno: “Gomez-Inter, avevamo quasi un accordo. Poi…”

Alejandro Gomez Atalanta

Giuseppe Bonanno, ex direttore sportivo del Catania, ha parlato di quando era stato quasi trovato l’accordo per la cessione del Papu Gomez all’Inter

QUASI ACCORDO – Queste le parole di Giuseppe Bonanno, ex direttore sportivo del Catania, sul Papu Gomez. «Non so se andrà via dall’Atalanta ma l’anno in cui andò al Metalist avevamo parlato con l’Inter e con Marco Branca e avevamo quasi trovato un buon accordo, prendendo il 50% di Biraghi e di Duncan e anche un bel po’ di soldi: poi ci fu un passo indietro da parte loro, non sappiamo se la carriera avrebbe potuto prendere un’altra piega o se all’Atalanta ha mostrato il massimo delle sue potenzialità».