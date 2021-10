Cataldi: «Con l’Inter match importante! Immobile? Speriamo di recuperarlo»

Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel del prossimo match dei biancocelesti contro l’Inter e del possibile recupero di Immobile per la sfida.

DOPO LA SOSTA – Danilo Cataldi ha commentato la sconfitta della Lazio con il Bologna (vedi articolo) e il prossimo match contro l’Inter che vede in dubbio la presenza di Ciro Immobile: «Oggi non siamo scesi in campo, abbiamo subito due gol dopo un quarto d’ora. Da lì in avanti non siamo riusciti a creare pericoli. Il Bologna si chiudeva bene nella sua metà campo e noi non abbiamo creato occasioni. Ora resettiamo tutto, è stata una giornata storta. In settimana ci alleniamo sempre bene, siamo abituati a giocare ogni tre giorni. Oggi abbiamo semplicemente sbagliato, dobbiamo lavorare ancora meglio per colmare le lacune che abbiamo, soprattutto fuori casa. Al rientro dalla sosta disputeremo una partita importante, ci prepariamo in vista di quella. Dobbiamo guardarci dentro e lavorare verso la prossima sfida. Abbiamo tenuto più palla del Bologna anche perché loro erano molto bassi. Non siamo mai riusciti a sfondare, va detto che il terreno di gioco non era il massimo, era molto secco. In queste partite probabilmente serve trovare soluzioni differenti, oggi nel girare il pallone eravamo prevedibili. Immobile è un giocatore fondamentale, i numeri parlano per lui. Credo ci sia mancato il suo attacco alla profondità, ma penso che Vedat Muriqi abbia dato il massimo. Speriamo di recuperare Ciro per la gara contro l’Inter».

Fonte: sslazio.it