Castrovilli: Â«Napoli? Amaro in bocca dopo Fiorentina-Inter di Coppa ItaliaÂ».

Castrovilli: «Napoli? Amaro in bocca dopo Fiorentina-Inter di Coppa Italia».

Gaetano Castrovilli Fiorentina

Castrovilli, reduce dalla partita di Coppa Italia contro l’Inter e a lavoro in vista della prossima sfida di Serie A contro il Napoli. Di seguito le sue parole riportate dal sito ufficiale del club viola.

AMARO IN BOCCA – Castrovilli, intervistato attraverso i canali ufficiali del club della Fiorentina, è tornato a parlare della sfida persa in Coppa Italia contro l’Inter: «Io migliore in campo in Fiorentina-Inter? Ringrazio i è tifosi, solo un punto di partenza. Contro il Napoli dobbiamo mostrare continuità, la partita con l’Inter ci ha lasciato l’amaro in bocca. Il mio ricordo più bello è la partita giocata a San Siro contro il Milan col primo gol in Serie A».