Castrovilli: Â«La partita con l’Inter ci ha lasciato l’amaro in boccaÂ»

Castrovilli: «La partita con l’Inter ci ha lasciato l’amaro in bocca»

Gaetano Castrovilli Fiorentina-Torino

Gaetano Castrovilli, autore di una buona prova contro l’Inter, è tornato a parlare della gara di Coppa Italia, che i viola di Prandelli hanno perso ai tempi supplementari. Ecco le sue parole, riportate dai canali ufficiali del club toscano

RIMPIANTI – L’Inter di Antonio Conte ha dovuto faticare più del previsto contro la Fiorentina, in Coppa Italia. La squadra di Cesare Prandelli ha trascinato l’ottavo di finale di ieri ai tempi supplementari con grande agonismo, pur soffrendo parecchio le incursioni dei nerazzurri – che avrebbero potuto sbloccare la gara molto prima. Gaetano Castrovilli è tornato a parlare della partita con l’Inter, sul sito ufficiale del club viola: «Devo ancora migliorare la concretezza sotto porta – ha detto l’ex Cremonese, dopo essere stato nominato MVP del match dai propri tifosi –. La prossima sfida contro il Napoli? Dobbiamo dare continuità, la gara con l’Inter ci ha lasciato l’amaro in bocca. Questa sensazione dobbiamo convertirla positivamente per la partita di campionato».