Castro: «Molto contento a Bologna. Giocare qui è fantastico!»

Santiago Castro ha sottolineato la sua soddisfazione per il cammino intrapreso con il Bologna, dichiarandosi entusiasta di arricchirlo di nuovi successi.

IL COMMENTO – Santiago Castro ha parlato a DAZN al termine di Bologna-Monza, sfida terminata con il punteggio di 3-1 anche grazie a un suo gol. Il calciatore argentino si è soffermato sullo stato d’animo con cui vive la sua esperienza con i felsinei: «Sono molto contento al Bologna. Giocare al Dall’Ara è fantastico, ma anche girare in centro, dato che Bologna è una città calorosa. Per il resto, penso partita per partita. Il mio obiettivo è continuare così, consapevole di dover ancora migliorare molto».

Castro in orbita nerazzurra, ma l’Inter deve essere edotta del piano del Bologna

NESSUNO SCONTO – Date le prestazioni che sta garantendo con costanza in maglia rossoblù, Castro non sarà ceduto a un prezzo banale. Come dimostrato nel caso di Riccardo Calafiori o nella trattativa con la Juventus per Lewis Ferguson, il Bologna sa essere una bottega cara. L’Inter dovrà quindi affrontare con serietà un affare tutt’altro che semplice, provando a gestire le negoziazioni nella maniera più intelligente per portare a termine un risultato auspicato da staff tecnico, dirigenza e tifosi. Perché un potenziale top come Castro è gradito da tutti coloro che ruotano in orbita Inter.