Castro rivela: «Lautaro Martinez mi ha contattato. Futuro? Non voglio distrazioni!»

Santiago Castro si sta facendo sempre più spazio nel suo Bologna. L’Inter sembra aver messo gli occhi sul giovane argentino. Lui stesso rivela di aver avuto dei contatti col connazionale Lautaro Martinez.

CONTATTI – Santiago Castro, uno dei protagonisti del Bologna di Vincenzo Italiano, ha rilasciato un’intervista a Tyc Sport, nella quale ha rivelato un’interessante particolare legato in qualche modo all’Inter e Lautaro Martinez: «Quando il mio trasferimento a Bologna è stato confermato, mi ha mandato un messaggio e si è congratulato con me. Si è reso disponibile per qualsiasi cosa di cui avessi bisogno. È stato un gesto molto carino e mi ha aiutato molto nel mio adattamento. È incredibile vedere Lautaro Martinez in campo».

IL FUTURO – Sulla possibilità futura di approdare in un grande club, come potrebbe essere l’Inter, Santiago Castro dichiara: «Cerco di non guardare troppo o quello che viene detto. Devo concentrarmi sul club, sul quotidiano. Penso che sia la cosa migliore perché se guardo oltre non mi farebbe alcun bene e mi distrarrebbe. Oggi penso a Bologna, alla partita di domenica, all’allenamento e a dare il massimo».

Castro e l’ambizione con la Nazionale Argentina: Lautaro Martinez insegna

LIVELLO ALTO – Santiago Castro, poi, si sofferma sul sogno di approdare nella Prima Squadra dell’Argentina. Il percorso del giovane potrebbe essere simile a quello dell’interista Lautaro Martinez. In merito l’attaccante del Bologna dichiara: «È un livello molto alto. Se mai dovesse arrivare, voglio essere all’altezza. Se dovesse arrivare, penso che all’inizio sarebbe difficile per me a causa del livello di allenamento e del livello che ha oggi la nazionale. Sarebbe un sogno poter indossare quella maglia».