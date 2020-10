Castro: “Girone duro, attenzione al Borussia Mönchengladbach”

Luis Castro, allenatore dello Shakthar Donetsk inserito nel girone di Champions League con Inter, Real Madrid e Borussia Mönchengladbach ha concesso un’intervista al quotidiano sportivo spagnolo “Marca” in cui ha analizzato l’imminente fase a gironi

GIRONE DURO – Castro sostiene che il girone di Champions che vede il club ucraino insieme all’Inter sia il più duro di tutti: «Per me è il più duro di tutti, ma non mi lamento. Credo che dobbiamo godercelo e affrontare ogni partita come se fosse una grande battaglia. Un gruppo così difficile ci motiva. Però sì, è un gruppo molto duro col Real Madrid, l’Inter e il Borussia Moenchengladbach. La gente non parla dei tedeschi che sono uno squadrone. Mi fa sorridere chi non dà valore al Borussia Moenchengladbach, sono gli stessi che l’anno scorso dicevano che l’Atalanta era una squadra debole. Io ho visto l’Atalanta di Gasperini ed era incredibile. Quindi attenzione con i tedeschi».

