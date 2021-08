Castelnovo: «Zaniolo all’Inter? Locatelli alla Juventus più gratificante»

Castelnovo, procuratore di Locatelli, intervistato da “TuttoSport” ha parlato dell’operazione che lo ha portato alla Juventus facendo riferimento anche ad operazioni passate, come per esempio Zaniolo all’Inter.

DOPO ZANIOLO – Castelnovo parla dell’operazione Locatelli-Juventus facendo riferimento a trasferimenti passati con l’Inter e non solo: «Prima di Locatelli ho portato Zaniolo all’Inter e Mancini all’Atalanta, questa però, un po’ per la grandezza della Juventus, un po’ perché è l’ultima in ordine di tempo e un po’ per la durata della trattativa, è la più gratificante».

Fonte: TuttoSport