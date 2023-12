Castellini: «Arnautovic, una differenza tra Bologna e Inter. Ma vale»

Arnautovic stasera in Lazio-Inter sarà l’unica alternativa a Lautaro Martinez e Thuram, complice l’ennesimo problema fisico di Sanchez. Dopo le critiche soprattutto per la partita con la Real Sociedad va in suo soccorso l’ex difensore del Bologna Castellini, a Radio Sportiva.

IL RIMPIAZZO – Per Marcello Castellini, difensore con una lunga esperienza in Serie A tra anni Novanta e primi anni Duemila, Marko Arnautovic non è da buttare per l’Inter: «Ha delle qualità importanti. È chiaro che in un ambiente come il Bologna sono qualità che emergono abbastanza velocemente, non perché la squadra non ne abbia ma perché è un giocatore importante. All’Inter è chiaro che non è un attore principale, ma ogni tanto ce n’è bisogno. Secondo me è un giocatore importante, non ha ancora espresso il suo livello. Paga un po’ il suo carattere spigoloso, credo sia stato il motivo del distacco da Thiago Motta e dall’ambiente del Bologna. Ma Arnautovic è comunque un giocatore importante».