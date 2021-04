Castellazzi: «Sorprese da parte di Conte? No. Stagione scorsa lontana»

Conte resterà all’Inter anche nella prossima stagione, almeno stando a Luca Castellazzi. L’ex portiere nerazzurro, ospite di “Sportitalia Mercato”, ritiene che a un anno di distanza non ci saranno altre discussioni.

Steven Zhang dovrebbe arrivare nei prossimi giorni (vedi articolo), e un confronto con Antonio Conte è stato anticipato dallo stesso tecnico. Secondo Luca Castellazzi, però, non sarà “pesante” come il vertice di un otto mesi fa a Villa Bellini. Per l’ex portiere la conferma è scontata: «Rischi che Conte faccia sorprese sulla sua permanenza all’Inter? No no, secondo me no. Diciamo che i toni della fine della stagione precedente, post finale di Europa League, sono molto lontani».