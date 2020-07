Castellazzi: “Sanchez ha marcia in più, rammarico Inter! In ottica UEL…”

Castellazzi – ex portiere dell’Inter -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, spende parole positive per Sanchez, il cui futuro nerazzurro è ancora in bilico. Il consiglio è quello di trattenerlo riscattandolo fin da subito

JOLLY RITROVATO – Per Luca Castellazzi non ci sono dubbi su cosa fare con il funambolico attaccante cileno: «Alexis Sanchez sta bene fisicamente ora. Si vece che ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Forse sarà il fatto che è stato fermo parecchio. E può essere anche un rammarico per l’Inter non averlo avuto fino a febbraio per un grave infortunio. L’Inter fa bene a tenerselo perché Sanchez è il jolly da giocare anche a partita in corso. Per i suoi spunti e la velocità, oltre a essere bravo tecnicamente. Lo conosciamo. In ottica UEFA Europa League può fare comodo anche in questo finale di stagione». Castellazzi consiglia all’Inter di continuare a puntare su Sanchez ma l’ultima parola spetterà al Manchester United, che per ora ne detiene il cartellino.