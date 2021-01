Castellazzi: “Roma-Inter gara cruciale. Barella deve crescere in una cosa”

Condividi questo articolo

Luca Castellazzi

Luca Castellazzi, ex portiere dell’Inter e opinionista di “Sportitalia”, ha commentato il momento storico dei nerazzurri e la sconfitta contro la Sampdoria, che carica di peso specifico il prossimo big match Roma-Inter

SPARTIACQUE – L’Inter di Antonio Conte perde in casa della Sampdoria ma resta al secondo posto, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima in casa della Roma. Secondo Luca Castellazzi, la gara dell’Olimpico sarà «un crocevia del campionato, perché è vero che la Roma ha storicamente un rendimento altalenante, ma senza il loro bomber hanno sono riusciti a vincere. Mentre l’Inter ha fatto fatica proprio perché non c’era Lukaku. È vero anche che i giallorossi avevano l’impegno più facile. Critiche a Barella? È il giocatore migliore dell’Inter, lui dovrebbe gestire l’irruenza perché ha grande qualità».