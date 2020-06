Castellazzi: “Inter, uscita dalla Coppa Italia la cosa piÃ¹ negativa! Conte…”

Castellazzi: “Inter, uscita dalla Coppa Italia la cosa più negativa! Conte…”

Castellazzi ha detto la sua sull’Inter attuale. L’ex portiere nerazzurro, ospite di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, individua nella Coppa Italia un rimpianto per gli uomini di Conte

OPINIONE DA EX – Così Luca Castellazzi: «La mia era un’Inter vincente che veniva dal Triplete quando sono arrivato io. Respiravi che lo spogliatoio aveva valori e qualità tecniche e di personalità umane. Questa è una rosa di ottimi giocatori, con un allenatore (Antonio Conte, ndr) che ha dato qualcosa in più sotto il profilo dell’intensità. Magari ci si aspettava che la distanza dalla Juventus fosse minore. La Coppa Italia poteva essere l’occasione per avvicinarsi a un trofeo e tornare a vincere. Secondo me è stata la cosa più negativa dalla ripresa l’uscita dalla Coppa Italia. Ieri un passo indietro rispetto alle partite precedenti, vinta con episodi».