Castellazzi: «Inter, uno-due sacrifici da fare. Non mi sorprenderei su un nome»

Castellazzi è sicuro che, purtroppo, alla fine l’Inter sarà costretta a rinunciare anche quest’estate a un big. L’ex portiere nerazzurro, ospite di Sportitalia Mercato, fa un nome in particolare fra quelli a rischio.

IN BILICO – Luca Castellazzi analizza la questione uscite in casa Inter: «Che tutti i giocatori vogliano restare è una cosa positiva, però è vero anche che secondo me un sacrificio o due sarà da fare. Tra Milan Skriniar e Alessandro Bastoni penso che sarà Skriniar il sacrificabile, Lautaro Martinez non mi sorprenderei nell’ottica Romelu Lukaku. Secondo me Lukaku-Dybala-Lautaro Martinez è di super fascino, ma irrealizzabile. Indipendentemente da come sono collocati, però penso che a livello puramente economico non sia fattibile. Vero che l’anno scorso la questione Lukaku non sembrava reale, ma non mi sorprenderei se andasse via Lautaro Martinez».