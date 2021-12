Castellazzi: «Inter sorprendente per continuità. Grande merito ad Inzaghi»

Luca Castellazzi, ex giocatore nerazzurro, ha parlato su Tutti Convocati dell’Inter e di come la squadra di Inzaghi lo stia sorprendendo. Per l’ex portiere, il merito è del tecnico piacentino

SORPRESA − Castellazzi sul momento positivo dei nerazzurri: «L’Inter sta trovando una continuità e una sicurezza sorprendente. Non pensavo che potesse crescere in maniera così esponenziale. Perché è vero che la transizione Conte-Inzaghi avrebbe potuto portare dei problemi però che fiorisse così e giocasse così, la loro facilità di arrivare al gol è disarmante. Credo sia la più accreditata a vincere lo scudetto al momento».

DIFFERENZA − Castellazzi ripercorre le diversità rispetto all’Inter dello scorso anno: «Un anno fa di questi tempi c’era l’equivoco su dove potesse giocare Eriksen. Da gennaio, poi Conte cambiò tattica abbassando la squadra e dando gioco alla verticalità verso Lukaku. Quest’anno l’Inter gioca con continuità di manovra, sempre alta, con la voglia di recuperare immediatamente il pallone e questo è un merito di Inzaghi».

GRUPPO − Castellazzi celebra il gruppo e il ritrovato equilibrio: «La società si è mossa bene, quest’estate i tifosi erano in trepidazione dopo le cessioni. I tifosi erano preoccupati di ritornare agli anni grigi. Anche giocatori secondari come Darmian o D’Ambrosio stanno dando una grande mano perché fanno parte di un gruppo compatto. Vedendo il gioco dello scorso, Lukaku dipendente, mi facevo delle domande su come l’Inter potesse giocare, l’anno scorso Conte ha provato a fare il baricentro alto ma non ci è riuscito. I difensori sono sempre gli stessi, all’inizio si prendevano imbarcate, ma sono cresciuti molto bene».