Castellazzi: «Inter, Nandez acquisto importante. Ecco dove giocherebbe»

Nandez è sempre più vicino all’Inter e nelle prossime ore il giocatore è atteso a Milano (vedi articolo), poi si proverà a chiudere la trattativa con il Cagliari. L’ex portiere dei nerazzurri Castellazzi, a “Sportitalia Mercato”, ha espresso la propria opinione sul centrocampista uruguaiano e sul ruolo che potrebbe avere con Inzaghi.

DOPPIO RUOLO – Nahitan Nandez sarebbe un acquisto di spessore per l’Inter e andrebbe a completare la rosa nerazzurra portando duttilità, qualità e tanta quantità. L’ex portiere Luca Castellazzi non nasconde la sua ammirazione per il centrocampista uruguaiano: «Nandez mi piaceva moltissimo anche da mezzala. Poi negli ultimi mesi a Cagliari con Leonardo Semplici ha fatto l’esterno largo a destra, a tutta fascia, e ha fatto bene lo stesso. Penso che inizialmente all’Inter sarà utilizzato sulla fascia. Però avere un giocatore che può ricoprire entrambi i ruoli è fondamentale, può essere un acquisto molto importante». I prossimi giorni saranno decisivi per trovare l’accordo e regalare finalmente a Simone Inzaghi il tanto atteso jolly di centrocampo.