Luca Castellazzi, ex portiere dell’Inter, fa il punto sulla situazione dei nerazzurri e sul dopo Handanovic. E descrive anche Darmian, suo ex compagno al Torino. Ecco le parole dell’ex numero 12 nerazzurro ai microfoni di “TMW Radio”.

RISULTATO IN VISTA – Luca Castellazzi vede l’Inter molto vicina al titolo finale: «Penso che manchi veramente poco. Sono poche partite e i punti sono tanti. L’Inter si avvicina ogni domenica a un risultato che sarebbe straordinario, soprattutto per quanto è passato dall’ultimo trofeo e per il blackout degli ultimi anni».

EVOLUZIONE TATTICA – L’ex portiere nerazzurro (36 presenze e tre trofei dal 2010 al 2014) descrive poi come la squadra si sia evoluta nel corso della stagione. L’analisi di Castellazzi: «Eliminazione prematura in Europa? Una delusione che ha fatto trovare nuove risorse nell’ambiente, e l’approccio a livello tattico è anche cambiato. Si è visto come mantenere il possesso e una linea difensiva alta poteva creare dei problemi, sulle lunghe distanze i difensori han sempre fatto fatica. Conte insieme ai giocatori ha trovato la soluzione giusta, un’idea tattica più di attesa per ripartire a campo aperto, dove hanno giocatori devastanti. Quella è la variazione che ha fatto svoltare la stagione. E poi riuscire a preparare la partita di settimana in settimana è fondamentale, Conte in questo è un maestro. Giocando ogni tre giorni, vedevamo una squadra che forniva prestazioni non così importanti, soprattutto in Europa».

CONTE – Castellazzi sottolinea poi come Antonio Conte stia magistralmente adeguando il gioco della squadra alle caratteristiche della rosa. Il suo giudizio: «L’Inter di adesso non è tutti chiusi, palla lunga e pedalare, ha solamente un baricentro più basso e difende con grande ordine e solidità. In certe partite danno la sensazione di poter non prendere mai gol, poi hanno la capacità di verticalizzare con qualità davanti. Abbiamo visto anche gol di pregevole fattura con la manovra. A differenza di altri si cerca di più la verticalizzazione, sapendo di avere giocatori devastanti a campo aperto. Non lo considero un problema, un allenatore deve sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi calciatori, e in questo momento Conte lo sta facendo».

DARMIAN – Castellazzi non può esimersi poi dal raccontare Matteo Darmian, suo ex compagno al Torino e match winner di domenica, in Inter-Cagliari. Ecco il racconto dell’ex portiere: «Matteo è il classico giocatore che sai che la sua prestazione la fa sempre, da 6,5 fisso in pagella. Uno di quelli attenti, concentrati e diligenti che non hanno passaggi a vuoto: sono i giocatori che ogni allenatore vorrebbe allenare. Nel gioco dell’Inter gli esterni sono molto sollecitati, giocano a tutto campo. Devono essere propositivi anche in fase offensiva. Darmian riesce a trovare l’equilibrio in entrambe le fasi, a essere attento dietro e decisivo come abbiamo visto domenica, anche in fase offensiva».

FUTURO PORTIERE – Infine, Castellazzi designa due possibili eredi per Samir Handanovic, intoccabile numero 1 e capitano dell’Inter: «Premettendo che Handanovic può ancora essere a grandi livelli, perché lo sta dimostrando, se vogliamo cercare delle alternative, Musso è probabilmente il portiere più pronto. Non è giovanissimo, ha già una buona dose di esperienza, anche in Italia, e anche fisicamente mi sembra molto reattivo, che esce, potente, e anche discretamente bravo coi piedi. A me piace molto Meret, che a Napoli sta vivendo questa alternanza con Ospina, una cosa inusuale. Secondo me Meret è un portiere di prospettiva, parliamo di un ’97, dovrà crescere dal punto di vista del gioco coi piedi. I due nomi caldi potrebbero essere questi».