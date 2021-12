Castellazzi: «L’Inter ha trovato la sua dimensione. Due rinnovi fondamentali»

Castellazzi vede l’Inter matura a tal punto da poter proseguire senza troppi interventi sulla rosa. Nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato, l’ex portiere nerazzurro segnala però come ci sia da chiudere sui rinnovi.

AVANTI – Luca Castellazzi è dell’idea che all’Inter non serva il mercato: «Deve continuare così. È normale che un paio di rinnovi sono fondamentali, come quello di Marcelo Brozovic. Per il futuro non vedo grossi movimenti, secondo me l’Inter ha trovato una sua dimensione. È quella di una squadra che gioca, fa bene e riesce a gestire un turnover settimanale con equilibrio e qualità. Anche con lo Spezia ha trovato la porta facilmente, con naturalezza. In questo momento non toccherei questo equilibrio».