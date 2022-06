Castellazzi: «Inter, che esordio Chivu! Casadei? Numeri e gol. No dubbi»

Luca Castellazzi ha fatto i complimenti all’ex compagno Chivu per la vittoria dello Scudetto Primavera con l’Inter. Poi ragiona su Cesare Casadei, centrocampista nerazzurro

VITTORIA − Castellazzi commenta su Sportitalia la vittoria dell’Inter Primavera contro la Roma concentrandosi anche su Casadei: «Esordio migliore non poteva esserci per Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Vince con due rimonte, l’Inter non molla mai, lo ha dimostrato ma onore alla Roma che ha sfiorato il pareggio più volte. Iliev? Ha dato qualità, che gol ha fatto! Giocatore determinante. Casadei? Merita più di una voce in capitolo. Un centrocampista con questi gol e numeri è pronto per il calcio dei grandi».