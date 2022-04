Castellazzi: «Inter, Dybala dove giocherà? Inzaghi non cambia facilmente»

Le voci di un possibile arrivo di Dybala all’Inter si infittiscono (vedi articolo). L’ex nerazzurro, Luca Castellazzi, su Sportitalia mercato ha fatto una disamina tattica

DUBBI DI COLLOCAZIONE − Castellazzi poco convinto tatticamente da Dybala in nerazzurro: «Dybala-Inter? In che collocazione tattica: seconda punta o trequartista dietro i due attaccanti? Nel secondo caso, Inzaghi dovrebbe cambiare modulo e mi sembra che l’allenatore non sia proprio uno che cambi formazione facilmente; nel primo, ci può stare ma poi l’attacco nerazzurro diventerebbe troppo leggero. Ad oggi non so come l’Inter possa utilizzare Dybala».