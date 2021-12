Castellazzi: «Inter, col Torino partita ad alto rischio. Serve attenzione»

Castellazzi è un doppio ex di Inter-Torino e avverte i nerazzurri in vista della partita di domani. Queste le sue parole ospite di Sportitalia Mercato sull’ultima gara del 2021.

CHIUDERE AL MEGLIO – Per Luca Castellazzi non sarà facile avere la meglio dei granata: «Inter-Torino? La partita di domani è ad alto rischio: gli allenatori hanno gran timore della partita prima delle soste, perché pensi alle vacanze e altro. Dovranno tenere alta l’attenzione, c’erano allenatori che nell’ultima partita non volevano vedere i trolley dentro lo spogliatoio. Inter ormai matura? Sotto tutti i punti di vista. Consapevolezza, forza, dimostrazione di forza e capacità realizzativa, perché prima costruiva tanto ma non raccoglieva e ora segna anche tanto».