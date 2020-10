Castellazzi: “Inter, che sforzi! Sanchez da ultimi 20′. Candreva e Kanté…”

Luca Castellazzi

Castellazzi – ex portiere dell’Inter -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, commenta positivamente il mercato condotto dalla società nerazzurra sebbene Kanté sia rimasto al Chelsea. Promossa la permanenza di Sanchez. Opposto il parere su Candreva

MERCATO COMPLETO – Per Luca Castellazzi le operazioni nerazzurre nel complesso sono positive: «L’Inter ha comprato giocatori già pronti, di livello internazionale, e affidabili. Per ultimo Matteo Darmian. L’idea di Antonio Conte credo fosse questa. Giocatori di esperienza che necessitano di poco ambientamento, subito pronti per giocare e possibilmente vincere. Mi ha sorpreso che l’Inter si sia sbarazzata troppo facilmente di Antonio Candreva, che è un grande colpo per la Sampdoria. Conte qualche speranza su N’Golo Kanté ce l’aveva, ma la società di sforzi ne ha fatti. Achraf Hakimi è dirompente! Gli acquisti sono subito diventati titolari. Entrano e stanno bene. Anche l’operazione di trattenere Alexis Sanchez, che mi piace tanto ed è il jolly degli ultimi 20 minuti. Sanchez è una punta che può fare il trequartista e servire assist, come dimostrato. Quello dell’Inter è un mercato completo. Il rinnovo per blindare Lautaro Martinez ci vuole, così per spegnere le sirene di tutto il mondo (sorride, ndr)». Questo il pensiero di Castellazzi sul mercato nerazzurro.