Castellazzi: “Inter cerca giocatori pronti per Conte. Tra Vidal ed Eriksen…”

Castellazzi – ex portiere dell’Inter -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, sostiene di aver capito qual è la strategia nerazzurra nel breve periodo per cercare di raggiungere gli obiettivi perseguiti da Conte. Inoltre dà un parere su Young, Vidal ed Eriksen

ESPERIENZA LAST MINUTE – Credere allo scudetto si può, ma Luca Castellazzi sottolinea qual è l’unico modo per non perdere di vista l’obiettivo: «L’Inter ha l’occasione di rinforzarsi ulteriormente. Sta facendo bene stando attaccata alla Juventus, ma deve rimanerci fino alla fine anziché staccarsi in questo mese. I nomi per gennaio sono quelli che si sentono da tempo. Ashley Young è un esterno di grande valore e caratura internazionale, sarebbe un’operazione di usato sicuro. L’Inter mi dà l’impressione di cercare giocatori già pronti da mettere dentro, rinviando all’estate gli acquisti a medio-lungo termine. Adesso ad Antonio Conte serve gente già pronta da mettere in campo subito. Servono giocatori di grande personalità che siano punti di riferimento nello spogliatoio per giocatori di valore che non hanno grande esperienza. Io prenderei Arturo Vidal, ché serve ora, non Christian Eriksen». La chiosa di Castellazzi rimanda tutti verso la direzione cilena.