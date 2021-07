Castellazzi: «Inter, bella scommessa senza Hakimi e Conte! Per Inzaghi…»

Hakimi al PSG, Conte sostituito da Inzaghi. Dopo lo scudetto vinto, per l’Inter sono arrivati parecchi scossoni che sollevano dubbi sulla prossima stagione dei nerazzurri. A pensarlo è anche Luca Castellazzi. L’ex portiere dell’Inter è intervenuto a “Sportitalia Mercato”.

BATTUTA D’ARRESTO – Questo mercato e la prossima stagione non saranno una passeggiata per l’Inter. Questa l’opinione di Luca Castellazzi, che dagli studi di Sportitalia ha fatto il punto della situazione: «Bisogna dare continuità. L’anno scorso il campionato è finito bene però hai già perso uno dei migliori giocatori in assoluto, uno che rompeva gli equilibri come Achraf Hakimi. Il primo scoglio è dover sostituire uno dei più forti della squadra. Sarà un mercato difficile e credo che l’Inter farà poco. Poi hai perso anche Antonio Conte, che aveva dato una nuova dimensione e una grande solidità al gruppo. Una ripartenza in queste condizioni è una bella scommessa. Nell’anno in cui potevi dare continuità perché hai vinto, questa è una battuta d’arresto. Sarà un’impresa anche per Simone Inzaghi». Il nuovo tecnico dell’Inter si troverà ad affrontare diverse difficoltà nella sua prima stagione in nerazzurro, ma nella conferenza di presentazione si è dimostrato subito pronto e molto carico (vedi articolo).