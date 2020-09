Castellazzi: “Inter accorcia il gap! Berni portiere inviolato senza giocare”

Castellazzi – ex portiere dell’Inter -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, viene interpellato sull’andamento del mercato nerazzurro. Non manca una battuta sull’ex collega Berni, che per ora è svincolato

GAP ACCORCIATO – Troppi nomi fatti in sede di mercato, sia in entrata sia in uscita, Luca Castellazzi non si sbilancia: «Sono personaggi chiacchierati. Anche lo stesso Marcelo Brozovic a livello di comunicazione negli ultimi giorni… I social sono una cosa istantanea, un giorno dici una cosa e un altro giorno un’altra. Brozovic ha fatto così. Sicuramente alcune scelte andranno prese. Normale che Arturo Vidal abbia anche la benedizione di Antonio Conte. L’Inter ha cambiato orientamento, dai giovani per costruire una base futura all’usato garantito per vincere subito. Con Aleksandar Kolarov e Vidal il gap si sta accorciando sempre di più. Tommaso Berni? Portiere con rete inviolata, è un buon record (ride, ndr)». Battute a parte, Castellazzi nomina il piano nerazzurro che Conte vorrebbe venisse seguito alla perfezione.