Castellazzi: «Icardi-Juventus? Ci ricordiamo quello dell’Inter, ma è adatto»

Icardi continua a essere un nome oggetto di voci sulla Juventus. Da Sportitalia Mercato l’ex portiere Castellazzi ritiene che l’argentino possa superare le difficoltà del suo ultimo periodo all’Inter (e in parte del PSG).

RITORNO PROMOSSO – La Juventus sta cercando un attaccante per gennaio e Luca Castellazzi indica un nome conosciuto: «Mauro Icardi secondo me è l’uomo giusto. È vero che ci ricordiamo l’Icardi dell’Inter, che sicuramente negli ultimi mesi non è stato molto protagonista, però le sue caratteristiche parlano chiaro. Secondo me è il giocatore più adatto per le esigenze della Juventus in questo momento, ma bisogna vedere in che condizioni si presenta».