Castellazzi: «Gosens top player, aumenta fuoco Inter! Caicedo sesto uomo»

Castellazzi promuove i colpi di gennaio dell’Inter, Gosens e Caicedo. L’ex portiere nerazzurro, ospite di Sportitalia, ritiene che daranno una grande mano a Inzaghi nella seconda parte di stagione.

I NUOVI – Per Luca Castellazzi il mercato di gennaio dell’Inter ha portato veri e propri rinforzi: «Robin Gosens è un top player per quel ruolo che ricopre. È un giocatore che fa gol e fornisce assist, aumenta il fuoco che l’Inter mette a disposizione in fase offensiva ed è attento anche in fase difensiva. Felipe Caicedo è il sesto uomo ideale, a Simone Inzaghi ha risolto tantissime situazioni alla Lazio. È un giocatore che può giocare un quarto d’ora, venti minuti o mezz’ora, forse ancora più efficace partendo a gara in corso che da titolare: è il rinforzo ideale per una squadra che parte già da un livello altissimo. Anche per sostituire Joaquin Correa, che ha spesso infortuni».