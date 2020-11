Castellazzi: “Eriksen probabilmente non dà garanzie come altri. I numeri…”

Castellazzi: “Eriksen probabilmente non dà garanzie come altri....

Eriksen resta un caso nell’Inter, nonostante i gol con la Danimarca. Del centrocampista ne ha parlato Luca Castellazzi, ospite di “Sportitalia Mercato”, provando a capire quale sia il reale problema.

PERCHÉ NON VA? – L’ex portiere Luca Castellazzi valuta la situazione di Christian Eriksen: «Perché Antonio Conte non lo considera per l’Inter? Alla fine un allenatore, quando dice che fa il bene della squadra, è il suo obiettivo. L’allenatore fa delle scelte sempre per il bene della squadra: probabilmente Eriksen non dà le garanzie che possono dare altri. È vero che in nazionale è protagonista e ha fatto cinque gol, ma con quattro rigori. Vanno ridimensionati i numeri».